Gundam Breaker 4, ecco la data d'uscita

In arrivo il prossimo 29 agosto 2024, Gundam Breaker 4, sviluppato e pubblicato da Namco Bandai Entertainment, è il prossimo titolo del franchise basato sui stilosi mecha in miniatura da assemblare e migliorare nel corso delle battaglie. Presentato e mostrato con un nuovo trailer, il videogioco ha l’obiettivo di essere un’alternativa al recente e apprezzato Armored Core VI: Fires of Rubicon.









In Gundam Breaker 4 il giocatore potrà usare diverse tipologie di armi in contemporanea per colpire inemici e far perdere loro pezzi, che verranno aggiunti alla collezione per migliorare le difese e l’armamentario del mecha, spendibili come si desidera per rafforzarsi e migliorare. Ricordiamo, inoltre, che Gundam Breaker 4 uscirà su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One.