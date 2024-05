The Witcher 3: REDkit, ecco la data d'uscita del pacchetto dedicato alle mod

The Witcher 3: Wild Hunt, sviluppato da CD Projekt RED e pubblicato da Namco Bandai Entertainment, verrà a brevissimo rimpinguato con il pacchetto dedicato alle mod. La data d’uscita, al riguardo, è fissata per il prossimo 21 maggio, e apporterà notevoli aggiunte al videogioco del team polacco, pubblicato originariamente nel 2015, supportata inoltre dalla recente patch next gen pensata per PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Inoltre, è già possibile saggiare il kit su GOG, così da testare con mano le migliorie apportabili all’interno dell’esperienza dedicata allo Strigo di Rivia. Ricordiamo, inoltre, che The Witcher 3 è disponibile su PC (Steam e GOG), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Ecco la nostra recensione.