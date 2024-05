Return to Monkey Island in arrivo su Apple Arcade

Return to Monkey Island, sviluppato da Terrible Toybox e pubblicato da Devolver Digital, sbarcherà su Apple Arcade dal prossimo 6 giugno. A seguirlo, inoltre, ci saranno anche opere come Where Cards Falls, Tomb of the Mask, Fabulous – Wedding Disaster e Rabbits: Legends of the Multiverse. Qua la nostra recensione del nuovo videogioco dell’iconico franchise che ha segnato un’epoca.









Sono passati molti anni dall’ultima volta in cui Guybrush Threepwood ha dovuto affrontare la sua nemesi, il pirata zombie LeChuck, in una battaglia di arguzia e intelletto. Elaine Marley, il suo grande amore, non occupa più il ruolo di governatrice, e Guybrush stesso si barcamena alla deriva, insoddisfatto per non aver mai trovato il segreto di Monkey Island.