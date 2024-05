F1 24: un trailer dedicato alle novità per circuiti e piloti

EA Sports e Codemasters hanno pubblicato il terzo e ultimo trailer della serie Deep Dive: dopo quelli sulla modalità carriera e sul sistema di guida, ecco il video dedicato alle novità per i circuiti e i piloti.









Il team di sviluppo ha rielaborato in modo significativo i tracciati preferiti dai fan, come Silverstone e il Circuit de Spa-Francorchamps, per garantire l’autentica precisione dei circuiti. I fan potranno sperimentare ogni urto, cordolo e dislivello nella casa del GP di Gran Bretagna e potranno divertirsi con le nuove sezioni riprofilate del tracciato belga. Sono stati apportati aggiornamenti anche al Lusail International Circuit e al Jeddah Corniche Circuit, sempre più uguali alle loro controparti reali.

F1 24 migliora il realismo introducendo un nuovo audio per i piloti in gara, tratto dalle trasmissioni reali di F1, e una maggiore varietà di cutscene. Le auto di tutte e dieci le squadre sono state ricreate meticolosamente utilizzando dati CAD dettagliati, abbinati alla tecnologia Ray-Traced Dynamic Diffuse Global Illumination che migliora l’illuminazione, le ombre e i riflessi. Le novità del 2024 includono anche il miglioramento dell’aspetto dei piloti, grazie al rendering completo dei capelli e a shader migliorati per gli occhi e la pelle.

EA Sports F1 24 sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S dal 31 maggio.