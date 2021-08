Nacon ha acquisito Crea-ture Studios, il team di Session

Attraverso un comunicato stampa diffuso nelle scorse ore, Nacon ha annunciato di aver acquisito Crea-ture Studios, la realtà canadese con base a Montreal autrice del videogioco di skateboarding Session.

“Questa acquisizione fa parte della nostra strategia di crescita e ci permette di espandere il nostro catalogo nel segmento dei videogiochi sportivi,” ha dichiarato Alian Falc, CEO di Nacon. “Siamo entusiasti di accogliere i talenti di Crea-ture Studios tra le nostre fila, la cui passione rafforzerà il nostro business.”

“Siamo lieti di entrare a far parte del gruppo Nacon, che ha più di trent’anni di esperienza nel settore,” hanno commentato Marc-Andre House e Vincent da Silva, co-fondatori di Crea-ture Studios. “Si tratta di una grande opportunità per noi che ci permetterà di sviluppare molti altri videogiochi.”

Session è attualmente disponibile su PC in Accesso Anticipato e su Xbox One e Series X|S nel programma Game Preview, tuttavia verrà reso disponibile anche su PS4, PS5 una volta che avrà raggiunto lo stadio finale dello sviluppo.

Condividi con gli amici Inviare