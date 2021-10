Microids annuncia un videogioco dedicato a Goldrake

Se appartenete alle nutrite schiere di non più giovincelli che qualche decennio fa si svegliavano a pane e ufo robò sarete più che contenti di sapere che Microids ha di recente annunciato un gioco dedicato a Goldrake. C’è pure un teaser, giusto per assicurarvi che non ci stiamo inventanto tutto.











Il gioco sarà sviluppato dallo studio francese Endroad, formato da veterani di Amplitude Studios e Ubisoft, e vede la collaborazione di Philippe “Golgoth71” Dessoly, artista ufficiale di Goldrake per cinque anni. “Questo è un universo così ricco che merita la massima attenzione ai dettagli. Siamo tutti fan di questa IP con la quale siamo letteralmente cresciuti, e ci stiamo impegnando per offrire ai giocatori il gioco che sognano da decenni. Siamo estremamente grati di poter lavorare su questa IP e faremo del nostro meglio per offrire un’esperienza di gioco eccezionale”, ha dichiarato Colomban Cicéron, Game Director e co-fondatore di Endroad. Previsto per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, il gioco avrà bisogno del suo tempo per essere completato: lo studio prevede infatti che i lavori si concluderanno nel 2023.