Scomparso Masayuki Uemura, il papà di Famicom, NES e SNES

Ci dispiace riportare la triste notizia della scomparsa di Masayuki Uemura, l’ingegnere di Nintendo che ha dato vita all’originale Family Computer (o Famicom), alla versione occidentale NES, e al suo successore, il Super Nintendo Entertainment System (SNES). L’uomo si è spento lo scorso 6 dicembre all’età di 78 anni.

Masayuki Uemura fu anche il designer del Famicom Disk System, una periferica disponibile solo in Giappone che permetteva al Famicom di leggere i giochi su floppy disk. Non è tutto, però, dal momento che Uemura vestì anche i panni di producer di alcuni videogiochi per NES: tra questi citiamo Soccer, Golf, Clu Clu Land e Ice Climber.

Uemura lasciò Nintendo nel 2004 per diventare professore alla Ritsumeikan University, dove si è dedicato anche alla ricerca nel campo dei videogiochi.

