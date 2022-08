Aliens: Fireteam Elite, disponibile l'espansione Pathogen

Da qualche ora è disponibile su PC e console l’espansione Pathogen di Aliens: Fireteam Elite. Questa introduce una nuova campagna con ben tre missioni inedite ambientata dopo gli eventi del gioco principale.









Questa la sinossi: “Un patogeno misterioso si è evoluto nelle terre selvagge del pianeta LV-895 e neppure gli Xenomorfi sono immuni ai suoi effetti. L’equipaggio della Endeavor deve avventurarsi in terre sconosciute e affrontare dei nuovi e terrificanti nemici, nella speranza di scoprire la fonte di questa nuova e misteriosa minaccia.”

Oltre alle nuove missioni, Pathogen introduce anche otto armi aggiuntive (due per categoria), un nuovo perk per ogni classe, una discreta quantità di accessori per arma, nonché numerosi oggetti di personalizzazione estetica, tra cui:

2 nuovi costumi (per tutti i 7 kit di classe);

6 accessori per la testa;

21 nuovi colori per le armi;

10 adesivi;

10 nuove emote.