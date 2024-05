Helldivers 2 ha venduto 12 milioni di copie in tre mesi

Nonostante le polemiche che hanno coinvolto Helldivers 2 qualche giorno fa, le vendite fatte registrare dallo sparatutto cooperativo sviluppato da Arrowhead Game Studio e prodotto da Sony sono state più che soddisfacenti. Anzi, si può tranquillamente affermare che il dato diffuso in queste ore dalle due società certifichi il successo del titolo.

Helldivers 2 ha infatti piazzato la bellezza di 12 milioni di copie in circa tre mesi. Secondo quanto dichiarato da Hiroki Totoki, CEO a interim di Sony Interactive Entertainment fino all’insediamento dei suoi sostituti, le vendite di Helldivers 2 hanno superato quelle che God of War Ragnarok ha fatto registrare nel medesimo arco temporale (via Gematsu).

Si tratta inoltre del miglior lancio di un videogioco PlayStation su PC, tant’è che il suo successo ha contribuito in maniera significativa ai ricavi, e di conseguenza ai profitti, dell’ultimo trimestre dell’anno fiscale che si è concluso il 31 marzo scorso.