The Rogue Prince of Persia ha una nuova data di uscita

Dopo il rinvio dovuto al lancio a sorpresa di Hades II, Ubisoft ed Evil Empire hanno annunciato la nuova data di uscita di The Rogue Prince of Persia.









Il patform d’azione con struttura roguelite sviluppato dagli autori di gran parte dei contenuti aggiuntivi di Dead Cells sarà disponibile su Steam in Accesso Anticipato dal 27 maggio.

Ricordiamo che The Rogue Prince of Persia rimarrà nel programma di Accesso Anticipato per almeno un anno. Durante questo periodo verranno aggiunti periodicamente nuovi contenuti, tra cui più livelli, più armi, più nemici, più boss, archi narrativi e molto altro.