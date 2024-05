SAMURAI WARRIORS 4 DX è disponibile su Steam

SAMURAI WARRIORS 4 DX, sviluppato e pubblicato da Koei Tecmo, è ora disponibile su PC (Steam), portando le avventure dei principali protagonisti delle varie epoche del Giappone Feudale, un tema ormai caro anche a Ubisoft.

Oltre alla principale “Story Mode” con “storie regionali” e la “storia dell’unificazione”, la versione DX consente ai giocatori di scegliere tra una varietà di modalità diverse, tra cui la “Modalità Cronaca”. In questa modalità, i giocatori possono viaggiare per il mondo del titolo, completando missioni in varie regioni mentre incontrano ufficiali e raccolgono oggetti.