PlayStation 5: le vendite raggiungono quota 59,3 milioni di unità

Sony Interactive Entertainment ha presentato i risultati finanziari relativi all’anno fiscale chiusosi il 31 marzo scorso rivelando che le vendite di PlayStation 5 hanno raggiunto quota 59,3 milioni di unità.

Sono state 4,5 milioni le console piazzate nell’ultimo trimestre, in calo di 1,8 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno fiscale precedente. Per quanto riguarda le vendite relative all’intero anno, queste hanno segnato quota 20,8 milioni di unità, di poco inferiori alle aspettative di Sony, che si aspettava di piazzare almeno 21 milioni di console.

In aumento, invece, gli utenti attivi del PlayStation Network: 118 milioni di utenti mensili, contro i 108 milioni al mese dell’anno fiscale precedente. Aumenta anche il software venduto: le vendite combinate di titoli per PS4 e PS5 sono salite a quota 72,6 milioni di unità nell’ultimo trimestre, in crescita di 4,6 milioni di unità rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il 77% del software è stato venduto in formato digitale.