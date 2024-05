Wizard with a Gun: ecco l'update gratuito Better Together

Disponibile da oggi l’aggiornamento Better Together per Wizard with a Gun, disponibile per PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, il team renderà possibile vestire i panni di quattro Gunmancers per combattere insieme per affrontare le forze del Chaos nel The Shatter.









Better Together permette anche di modificare la difficoltà di Wizard With a Gun: Ranger (facile), Gunslinger (normale), Sheriff (difficile), and Outlaw (molto difficile). Galvanic può finalmente dire di aver aggiunto questa funzionalità ampiamente richiesta dalla community. In alternativa, è possibile modificare una serie di variabili per creare modalità di difficoltà personalizzate, rendendo il gioco facile o difficile a piacimento. Wizard With a Gun non è mai stato così accessibile, né così impegnativo. Giocate a modo tuo, indipendentemente dal tuo livello di abilità.