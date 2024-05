Valheim: Ashlands è disponibile, ecco il trailer animato

Valheim, sviluppato da IronGame Studios e pubblicato da Coffee Stain Publishing, mostra il trailer animato del videogioco survival ispirato ai miti della Mitologia Norrena per celebrare l’uscita del suo nuovo aggiornamento. Il titolo, raccontato in un’anteprima dal nostro Brom, aggiunge il nuovo bioma infuocato di Ashlands.

Per conquistare questa nuova terra letale, i vichinghi dovranno costruire armi d’assedio e abbattere antiche mura della fortezza per rintracciare il sovrano tiranno del bioma, sopravvivendo al contempo alle intemperie e ai pericoli pensati dagli sviluppatori. !Non volevamo solo rilasciare un altro bioma, ma con il fuoco invece che con la nebbia”, ha dichiarato Andreas Tomasson, produttore di Valheim. “Ashlands dovrebbe sembrare una lotta, e i giocatori dovrebbero aspettarsi una sfida. Ogni centimetro di territorio che rivendichi deve essere guadagnato e ogni avamposto deve essere rinforzato prima di avventurarti più in profondità. Stiamo entrando nel territorio degli endgame e i giocatori devono essere pronti per ciò che accadrà nel profondo nord”.