Battlefield compie 20 anni e dedica ricompense speciali ai fan

Per celebrare il ventesimo anniversario della serie di Battlefield, per i giocatori è prevista una ricompensa speciale: coloro che accederanno al gioco otterranno automaticamente degli sfondi per il proprio profilo che hanno come tema l’importante traguardo del franchise. Nel tweet che segue vi è un esempio di questi sfondi, dedicato a Battlefield 1942 del 2002:

It all started here, you fought as infantry in the major theaters of WWII, changing the shape of the world with every battle.

Today marks the 20th anniversary of Battlefield, and we're celebrating with new login rewards!

Thank you for your support. Here's to another 20! o7 pic.twitter.com/mM5pEfuwH9

