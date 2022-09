Mostrato un nuovo trailer dedicato a PlayStation VR2

Playstation torna con un nuovo trailer, dedicato alla realtà virtuale vissuta attraverso il PlayStation VR2.









Il trailer ci coinvolge subito nell’esperienza della realtà virtuale, presentando le nuove funzioni introdotte con l’headset di ultima generazione di Sony, mostrando i controller e alcuni giochi dedicati (come Horizon Call of the Mountain e Resident Evil Village). Il video rivela inizialmente i dettagli riguardo la risoluzione del visore, 4K HDR, e della possibilità di selezionare direttamente con lo sguardo voci di menù o altri tipi di impostazioni, attraverso il sistema di tracciamento degli occhi. La visuale è di 110° gradi e il visore utilizzerà la tecnologia audio Tempest 3D, per offirire una migliore qualità e realisticità del suono. Per quando concerne i controller, viene mostrata la loro forte sensibilità al tocco e la capacità di ricreare fedelmente la percezione dello strumento utilizzato nel gioco, come la tensione della corda di un arco. Il debutto del PlayStation VR2 è previsto per l’inizio del 2023.