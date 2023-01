PlayStation Plus Essential: trapelati i possibili giochi di febbraio

Mentre aspettiamo l’annuncio ufficiale da parte di Sony, ecco che l’utente billbil-kun ha come di consueto anticipato la compagnia giapponese. Il celebre (e affidabile) leaker ha infatti diffuso la lista dei possibili videogiochi riscattabili dagli abbonati al servizio PlayStation Plus Essential nel mese di febbraio.

Di seguito l’elenco:

OlliOlli World (PS4/PS5)

Mafia Definitive Edition (PS4/PS5)

Evil Dead: The Game (PS4/PS5)

Destiny 2: Oltre la luce (PS4/PS5)

Il leaker ha inoltre precisato che Mafia Definitive Edition potrebbe essere sostituito da un altro videogiochi, ma solo in alcuni paesi selezionati. Come al solito, però, aspettiamo l’annuncio di Sony per avere la conferma o l’eventuale smentita.