Project Astrid è il nuovo survival open world di Splash Damage

Splash Damage, la software house britannica che di recente ha dato i natali a Gears Tactics, ha annunciato il suo prossimo videogioco: si tratta di Project Astrid, un survival open world ad alto budget. L’annuncio è stato accompagnato da un breve video che però è molto avato di dettagli.









Lo studio fa sapere che Project Astrid può contare sulla collaborazione di due famosi streamer, Mike “Shroud” Grzesiek e Chris “Sacriel” Ball, tuttavia non sappiamo quale sia il loro reale coinvolgimento nello sviluppo del gioco. In realtà non sappiamo proprio null’altro di questo progetto, nemmeno le piattaforme di riferimento, dunque speriamo che presto Splash Damage possa diffondere qualche dettaglio in più.