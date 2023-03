Microsoft: il Giappone approva l'acquisizione di Activision Blizzard

La Japan Fair Trade Commission, l’ente antitrust giapponese, ha dato il suo benestare all’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

Secondo quanto riportato da VGC, la commissione nipponica ha ritenuto che l’acquisizione non comporti rischi per la concorrenza. La JFTC precisa che l’accordo tra le parti non viola alcuna legge del Giappone, dunque nessun veto verrà espresso dall’ente del paese asiatico.

Da notare che il via libera della JFTC non implica che Microsoft possa immediatamente procedere all’acquisizione di Activision Blizzard: rimane necessario l’ottenimento del benestare delle altre autorità governative, tra cui la Federal Trade Commission statunitense, la Competition and Markets Authority del Regno Unito, e la Commissione Europea. Queste ultime non si sono ancora espresse in materia, tuttavia sappiamo che la decisione definitiva della CMA britannica dovrebbe arrivare il prossimo 26 aprile, mentre l’antitrust dell’Unione Europea si esprimerà il successivo 22 maggio.