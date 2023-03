Saints Row: pubblicata la roadmap di aggiornamenti e DLC

Deep Silver e Volition hanno pubblicato la roadmap degli aggiornamenti futuri e dei contenuti aggiuntivi in arrivo a Santo Ileso, la città del reboot di Saints Row.

Il primo contenuto sarà disponibile l’11 aprile e si tratterà di un update gratuito. L’aggiornamento introdurrà il Dead Island 2 Pack: grazie a questo pacchetto aggiuntivo, i giocatori potranno vestire il boss con oggetti ispirati a Jacob ed Amy, i protagonisti di Dead Island 2. Possono anche infliggere shock e soggezione con una nuova arma, utilizzare una nuova emote molto swag ed evocare ricordi pungenti sulla spiaggia con un iconico cappello da fenicottero rosa e la statua di Carver lo Squalo per il loro quartier generale.

Successivamente, a maggio, verrà pubblicato l’aggiornamento gratuito che aggiungerà Sunshine Springs, un nuovo quartiere di Santo Ileso, assieme a una serie di cambiamenti nella qualità della vita (come il combattimento revisionato, la modalità Selfie e altro) e miglioramenti vari. Lo stesso giorno, i possessori del Pass di Espansione otterranno The Heist & The Hazardous, tre nuove missioni della storia ambientate a Sunshine Springs dove i Saints intraprendono un ambizioso colpo per vendicarsi dopo esser stati ingannati da un famoso attore.

Il secondo contenuto del Pass di Espansione arriverà a luglio: si tratta di Doc Ketchum’s Murder Circus, una nuova modalità di gioco in solitaria ancora avvolto nel mistero. Inoltre, accanto al DLC verrà diffuso un altro aggiornamento gratuito che introdurrà nuove funzionalità.

Per finire, il terzo e ultimo pacchetto del Pass di Espansione verrà pubblicato ad agosto, assieme a un altro aggiornamento gratuito. Nessun dettaglio è stato diffuso in merito a questi nuovi contenuti.