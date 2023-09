Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord, arriva il remake

Digital Eclipse, la stessa compagnia che ha pubblicato The Making of Karateka, ha fatto uscire a sorpresa il remake di Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord.









Pubblicato in Accesso Anticipato sia su Steam che su GOG, il rifacimento in 3D di questo grande classico presenta tutte le meccaniche e le dinamiche di gioco del dungeon crawler originale classe 1981. Gli sviluppatori fanno sapere che il titolo è già giocabile dall’inizio alla fine, tuttavia trattandosi di un gioco in Early Access è probabile imbattersi in bug e glitch grafici. Inoltre, diversi elementi quali animazioni, suoni e texture di oggetti sono ancora in sviluppo e verranno aggiunti nel corso del periodo di Accesso Anticipato.

Digital Eclipse afferma che lo sviluppo del remake di Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord dovrebbe essere completato entro la fine del 2024, salvo imprevisti.