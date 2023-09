The Legend of Nayuta: Boundless Trails è ora disponibile

The Legend of Nayuta: Boundless Trails, sviluppato da Nihon Falcom e pubblicato da NIS America, è ora disponibile su PlayStation 4 (con una conversione avvenuta nel 2021), Nintendo Switch e PC. Spin-off della serie The Legend of Heroes: Trails, il titolo è uscito originariamente su PlayStation Portable.









Nayuta trascorre le sue giornate guardando le stelle che sovrastano la sua isola natale e chiedendosi cosa ci sia oltre l’orizzonte. Anche se la gente sostiene che il mare su cui vivono è piatto e limitato, Nayuta sa che deve esserci qualcosa ancora da scoprire. In uno scenario tutto da svelare, è così che inizia il suo viaggio, il quale sfocerà ben oltre i confini della sua isola e gli permetterà di conoscere mondi e tante scoperte.