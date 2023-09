The Legend of Heroes: Trails through Daybreak è stato annunciato

The Legend of Heroes: Trails through Daybreak, sviluppato da Nihon Falcom e pubblicato da NIS America, arriverà nel 2024 su PlayStation 5, Playstation 4, PC e Nintendo Switch. I dettagli relativi alle caratteristiche del titolo indicano il doppiaggio interamente in inglese e giapponese, con testi nell’idioma britannico.









Il team, inoltre, ha svelato un passaggio della trama principale: “La vita dello spriggan è solo una delle tante professioni nate dalla Repubblica di Calvard. Che si tratti di detective, negoziatore o cacciatore di taglie, Van Arkride accetta il tipo di lavoro che le fonti legittime non possono accettare. Che si tratti di qualcosa che è meglio lasciare fuori dagli occhi del pubblico, o anche di una richiesta da parte di un’organizzazione criminale della malavita, purché paghi, accetterà quasi tutti i lavori che gli si presenteranno sul tavolo”.