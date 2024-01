Apollo Justice Ace Attorney Trilogy è ora disponibile su Nintendo Switch, PlayStation4, Xbox One e PCA. In questa collection completa sono inclusi Apollo Justice: Ace Attorne, Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies e Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice.









Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy introduce una serie di nuove caratteristiche, tra cui 1080p aggiornato e migliorato, animazioni più fluide, formato 16:9 e un’interfaccia utente creata ex novo per gli schermi di dimensioni moderne. Sia i nuovi avvocati che quelli di vecchia data possono esplorare il panorama legale senza problemi grazie alla funzione Back Log, che permette di rivisitare i casi per non perdere nessun dialogo. Inoltre, i giocatori possono scegliere di iniziare o rivisitare qualsiasi gioco, capitolo o sezione della collection. Qua la nostra recensione vergata da Stefano Calzati.