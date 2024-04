Songs of Conquest: ecco la data d'uscita

Dopo un lungo periodo d’accesso anticipato, Songs of Conquest, sviluppato da Lavapotion e pubblicato da Coffee Stain Publishing, uscirà su PC (Steam) il prossimo 20 maggio 2024 (ecco il nostro hands-on in anteprima). Songs of Conquest è un gioco di strategia a turni ispirato ai classici degli anni ’90, e che permette al giocatore di prendere il comando di potenti maghi chiamati “Wielder” e avventurati all’interno di lande inesplorate.









Il giocatore esplorerà un gran numero di mappe popolate dai nemici più svariati e ricche di bottini preziosi, addentrandosi in biomi contrastanti, ciascuno con fazioni nemiche, ambienti e campi di battaglia unici.