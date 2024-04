Sand Land è da oggi disponibile

Sand Land, sviluppato e pubblicato da Namco Bandai Entertainment, è da oggi disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. La produzione segue il percorso narrativo dell’omonimo manga, ideato e disegnato dal compianto Akira Toriyama, il memorabile autore di Dragon Ball scomparso ormai un mese fa. Ecco il trailer di lancio rilasciato direttamente dal publisher nipponico. Qua la nostra recensione.









Sand Land racconta la storia di un’amicizia inaspettata tra umani e demoni in un mondo spietato, dove l’acqua è diventata la risorsa più rara. Il principe dei demoni Belzebubù e il suo amico Ladro si uniranno allo Sceriffo Rao alla ricerca della fonte leggendaria per salvare gli abitanti di Sand Land. Durante la loro avventura incontreranno nuovi alleati e affronteranno battaglie impegnative per sconfiggere i tanti pericoli del deserto e l’esercito del Re di Sand Land.