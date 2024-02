Tales of Arise è da oggi su Game Pass

Il titolo di Bandai Namco Entertainment, Tales of Arise, è da oggi disponibile su Xbox Game Pass. La produzione racconta delle terre di Dahna e Rehna in un periodo di guerra e bruralità. L’opera è stata recensita dal nostro Lelle in tutta la sua interezza.









Questo racconto ha inizio con l’incontro tra un ragazzo e una ragazza, nati su pianeti differenti ma entrambi determinati a cambiare il proprio destino e a costruire un nuovo futuro. Con un ricco cast di personaggi, un sistema di combattimento intuitivo e appagante e una storia coinvolgente ambientata in un mondo intriso di fascino, Tales of Arise propone un’avventura sfaccettata.