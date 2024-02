Leggende Pokémon: Z-A, ecco l'annuncio

The Pokémon Company ha annunciato il nuovo videogioco Leggende Pokémon: Z-A. La presentazione è stata trasmessa live durante la giornata dedicata alla serie, la festa annuale dedicata ai fan che celebra il lancio dei videogiochi originali avvenuto il 27 febbraio 1996. In essa sono state rivelate svariate novità in arrivo per il franchise.









Sotto i riflettori ci sono due annunci: il un nuovo videogioco che uscirà in tutto il mondo nel 2025 esclusivamente su Nintendo Switch, e il Gioco di Carte Collezionabili, una nuova app in cui sarà possibile creare la propria collezione digitale che include speciali “carte immersive”, in arrivo entro la fine del 2024.

“In questa giornata in cui fan di tutto il mondo si divertono a celebrare i Pokémon, è come sempre un onore per noi unirci ai festeggiamenti e presentare il nuovo videogioco Leggende Pokémon: Z-A e il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket per dispositivi mobili”, ha detto Kenji Okubo, il presidente del collettivo. “Con questi annunci, The Pokémon Company International desidera augurare a tutti gli Allenatori del mondo.”