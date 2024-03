Suicide Squad: Kill the Justice League, Rocksteady si concentrerà sulla Stagione 1

Suicide Squad: Kill the Justice League, l’opera controversa di Rocksteady Games recensita dal nostro Claudio Magistrelli, è ora disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Il team, in tal senso, si concentrerà interamente sulla Stagione 1, rinunciando all’aggiornamento settimanale del proprio videogioco così da infoltire ulteriormente le sue caratteristiche.









“Quest’anno Suicide Squad, uno dei nostri videogiochi chiave in uscita nel 2024, ha deluso le nostre aspettative dopo la sua pubblicazione all’inizio del trimestre, mettendo il nostro business dei giochi in una situazione difficile rispetto all’anno precedente nel primo trimestre”, ha dichiarato il direttore finanziario Gunnar Wiedenfels. La Stagione 1, in tal senso, rilascerà il personaggio giocabile di Joker.