Annunciato Eternal Strands, opera prima di Yellow Brick Games

Yellow Brick Games, uno studio fondato nel 2020 da veterani di Ubisoft e BioWare, ha annunciato Eternal Strands, un nuovo action adventure in arrivo prossimamente su PC e console.









In Eternal Strands vestiremo i panni di Brynn, una giovane e impavida Tessitrice determinata a liberare la culla della cultura del suo popolo. Ci troveremo così ad affrontare nemici che spaziano da costrutti umanoidi a bestie torreggianti. Sarà possibile sfruttare l’ambiente e la temperatura a nostro vantaggio contro una variegata schiera di creature fantastiche, per esempio indirizzando il respiro infuocato di un drago contro i suoi sgherri ghiacciati.

Strizzando l’occhio a Shadow of the Colossus, in Eternal Strands affronteremo avversari giganteschi e proveremo a sconfiggerli sfruttando armi bianche, incantesimi e mobilità, saltando sui loro corpi imponenti per attaccare da diverse angolazioni. Avremo modo di frantumare la loro armatura e mirare ai punti deboli per ridurre la loro protezione. Potremo sfruttare gli effetti elementali come il ghiaccio per bloccare gli arti di un nemico o le fiamme arcane per bruciare la sua pelliccia.

Nessuna notizia circa la data di uscita, sappiamo solo che Eternal Strands verrà pubblicato su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel 2025.