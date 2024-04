SaGa Emerald Beyond: in arrivo la demo

Annunciata quest’oggi da Square Enix, è in arrivo la demo di SaGa Emerald Beyond nella giornata di domani, giovedì 4 aprile 2024. L’opera è stata annunciata nel corso dell’ultimo Nintendo Direct, con una data di lancio prevista nel corso dell’anno. La demo sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e ovviamente su PC.









Sei personaggi principali, diversi per trascorsi personali e obiettivi, partono per la propria avventura in cinque archi narrativi unici. Si avventurano in miriadi di mondi per motivi personali: un umano per proteggere la barriera che difende la sua città; una strega, che si fa passare per una studentessa, per ritrovare i suoi poteri magici; un signore dei vampiri per riconquistare il suo trono come legittimo re del suo mondo. Anche selezionando lo stesso protagonista per più partite il giocatore vivrà ogni volta eventi, sviluppi e storie completamente nuovi.