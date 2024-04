Diablo IV: disponibile il Reame Pubblico di Prova in vista della Stagione 4

Diablo IV, sviluppato e pubblicato da Blizzard Entertainment, rende disponibile da oggi il Reame Pubblico di Prova in vista della Stagione 4. Ricordiamo, inoltre, che il nuovo titolo dedicato al mondo di Sanctuarium è anche disponibile su Xbox Game Pass. Qua la nostra recensione a cura di Ale Alosi.









Il Reame Pubblico di Prova è pensato per permettere ai giocatori di sperimentare gli aggiornamenti e le funzionalità prima dell’uscita della Stagione 4. Al termine del PTR, gli sviluppatori leggeranno i feedback e apporteranno modifiche alla Stagione imminente, prima che sia disponibile il 14 maggio. I giocatori potranno quindi entrare nel PTR per scoprire tutti gli aggiornamenti agli oggetti, poi raggiungere il forum del PTR di Diablo IV per lasciare le loro opinioni.