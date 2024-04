Timothy and the Tower of Mu in arrivo su Nintendo Switch

Sviluppato da Kibou Entertainment e pubblicato da Playism, Timorthy and the Tower of Mu arriverà su Nintendo Switch. Ancora non è disponibile una data di pubblicazione ufficiale, nonostante il videogioco creato da Simone Granata sia attualmente disponibile su PC (qua la nostra recensione).









Il giocatore imparerà a muoversi con precisione, utilizzando l’annullamento dell’animazione per ottenere la giusta altezza e larghezza durante lo scatto e il salto. Padroneggiare gradualmente queste cancellazioni di animazione è la chiave per attraversare la torre. Avendo a disposizione solo uno scatto, un salto e la sua fionda, Timothy dovrà padroneggiare ogni movimento per far sì che ogni secondo conti.