Heading Out si mostra in un nuovo gameplay trailer

Sviluppato da Serious Sim e pubblicato da Saber Interactive, Heading Out, il nuovo titolo automobilistico che si affaccia al genere noir, si mostra con un nuovo gameplay trailer. La produzione, in tal senso, arriverà su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC, Xbox One e Xbox Series X|S.









“La storia di Heading Out affronta gli argomenti del razzismo, della salute mentale (ansia, depressione), della disuguaglianza e altri problemi sociali. Non sono presenti immagini di nudo, scene di sesso o violenza all’interno del gioco, ma i personaggi adulti talvolta parlano di intimità, relazioni violente e, molto di rado, violenza sessuale. Queste conversazioni non contengono riferimenti espliciti. Uno degli antagonisti all’interno del gioco utilizza un linguaggio discriminatorio verso le minoranze. La maggior parte dei personaggi adulti fa uso di espressioni volgari. Il gioco è consigliato a un pubblico adulto”, ha dichiarato il team di sviluppo.