Among Ashes. in arrivo la demo

Among Ashes, sviluppato e pubblicato da Rat Cliff Games, presto potrà essere giocato con una demo dimostrativa per permettere ai giocatori di saggiare gli orrori di questa nuova produzione horror. In tal senso, la demo arriverà il prossimo 15, davvero a breve.









Among Ashes è un titolo metanarrativo su un videogioco infestato e sulla storia inquietante dietro la sua creazione. È una notte tempestosa dei primi anni 2000 e l’amico del protagonista, coinvolgendolo e inviandogli un collegamento a un gioco che ha trovato online, intitolato Night Call.