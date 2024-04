Darkest Dungeon II è in arrivo su PlayStation

Darkest Dungeon II, sviluppato e pubblicato da Red Hook Studios, arriverà su PlayStation 4 e PlayStation 5 il prossimo 15 luglio 2024. Recensito a dovere dal nostro Solar, il titolo trasporta i giocatori in un classico mondo dark fantasy stracolmo di panico e morte, in cui l’oscurità è ovunque.









“Eravamo impazienti di rendere disponibile Darkest Dungeon II per gli utenti PlayStation”, ha dichiarato Tyler Sigman, direttore del design di Red Hook Studios. “Il gioco è fantastico con il controller DualSense: ci ha permesso di aggiungere alcuni effetti, come la sensazione del battito cardiaco di un eroe in punto di morte o il rombo delle ruote della diligenza quando colpisce una trappola. Darkest Dungeon I ha avuto la fortuna di trovare una community forte su PlayStation e speriamo che sarà così anche per il sequel.”