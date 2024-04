Final Fantasy XVI, disponibile The Rising Tides, il nuovo DLC

Final Fantasy XVI, sviluppato e pubblicato da Square Enix, accoglie quest’oggi il nuovo contenuto aggiuntivo The Rising Tides, che assieme a Echoes of the Fallen conclude il racconto della sedicesima fantasia finale ideata da Naoki Yoshida. Qua la nostra recensione.









The Rising Tide aggiunge una nuova storia, nuove battaglie, missioni secondarie, armi, accessori, un nuovo level cap e altro ancora, che espandono ancora di più l’avventura di Clive prima dell’emozionante conclusione di Final Fantasy XVI. I giocatori otterranno delle nuove abilità degli Eikon, esploreranno una nuova area nelle terre nascoste di Mysidia e affronteranno anche il leggendario Eikon dell’Acqua, Leviatano il Perduto. Il nuovo DLC aggiunge anche dei nuovi contenuti di end-game con il Portale di Kairos, in cui i giocatori potranno mettersi alla prova con 20 livelli di intense battaglie classificate a punti contro ondate di nemici.