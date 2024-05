Zenless Zone Zero in uscita a luglio su PC, console e mobile

Lo studio cinese miHoYo ha annunciato la data di uscita di Zenless Zone Zero, un nuovo action RPG free-to-play in arrivo su PC, console e mobile.

Il nuovo videogioco degli autori di Genshin Impact e Honkai: Star Rail verrà pubblicato il prossimo 4 luglio non solo su PC tramite client dedicato ed Epic Games Store, ma anche su PS5 e dispositivi mobili con sistema operativo Android e iOS.

Zenless Zone Zero porta i giocatori a New Eridu, un rifugio per i sopravvissuti dell’umanità, mentre il mondo subisce gli attacchi degli Eterei, che emergono da dei portali che conducono a dimensioni alternative. Vestendo i panni di Proxy, il compito dei giocatori è quello di raggiungere questi portali ed estirpare la minaccia degli Eterei.