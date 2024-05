Test Drive Unlimited: Solar Crown, annuncio speciale in vista

Nacon e KT Racing si stanno preparando a un annuncio speciale legato a Test Drive Unlimited: Solar Crown previsto per le 10:00 (ora italiana) del 30 maggio, stando al countdown presente sul sito ufficiale del videogioco di corse.

I fan della serie Test Drive Unlimited possono quindi prepararsi a delle novità che verranno svelate molto presto. Questo nuovo capitolo della storica saga automobilistica porterà i giocatori sull’isola di Hong Kong, promettendo di offrire un mondo aperto ricco di attività e corse adrenaliniche.

Dopo numerosi rinvii, è molto probabile che gli sviluppatori e il publisher francese siano pronti a svelare la data di uscita di Test Drive Unlimited: Solar Crown, in arrivo quest’anno su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Non ci resta che attendere un paio di giorni per scoprirlo.