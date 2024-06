INDIKA: ecco un nuovo trailer che spiega le curiosità più interessanti

Sviluppato da Odd Mater e pubblicato da 11bit Studios, INDIKA, l’avventura intimista che mette i giocatori nei panni di una suora, si mostra con un video dedicato interamente alle curiosità più interessanti e da sapere. Qua la nostra recensione.

Si tratta di un videogioco in terza persona dalla forte componente narrativa ambientato in una Russia alternativa di fine XIX secolo in cui le visioni religiose si scontrano con la dura realtà. INDIKA è la storia di una giovane suora in viaggio con un insolito compagno al suo fianco, il diavolo.