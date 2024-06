Wild Bastards in uscita su PC e console a settembre

Maximum Entertainment e Blue Manchu hanno annunciato la data di uscita di Wild Bastards, lo sparatutto roguelite erede spirituale di Void Bastards.

In Wild Bastards viaggeremo di pianeta in pianeta per reclutare e gestire una squadra di 13 fuorilegge, ognuno con il proprio arsenale, potere speciale e potenziale di sviluppo. Sui pianeti dovremo acquisire bottini e partecipare a sparatorie all’ultimo proiettile.

Il nuovo videogioco di Blue Manchu sarà disponibile su PC (Steam), PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch dal 12 settembre 2024.