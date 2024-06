Avowed: un trailer presenta le Living Lands e la storia del gioco

L’Xbox Games Showcase di ieri sera ha visto l’apparizione anche di Avowed. L’atteso gioco di ruolo in prima persona sviluppato da Obsidian Entertainment si è presentato al pubblico con un trailer che include nuove informazioni sulla storia, all’interno della quale avrà un ruolo centrale una piaga conosciuta come Dreamscourge, che causa orribili mutazioni in persone, animali e perfino l’ambiente stesso, e che sta colpendo le Living Lands.

A dare al nostro avventuriero l’incarico di trovare la causa di questo male e debellarla è nientepopodimento che l’imperatore di Aedyr. Non tutto però è come sembra: Giatta, uno dei companion che potremo avere al nostro fianco in Avowed, ci invita a fare nostro il caos di quelle terre. Trattandosi di un gioco di Obsidian, non dubitiamo che le scelte giocheranno un ruolo centrale nell’evoluzione degli eventi. Ricordiamo che Avowed uscirà nel corso del 2024 su PC e Xbox Series X|S, e sarà disponibile al day one su Xbox Game Pass.