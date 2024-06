Fallout 76 si amplia con l’aggiornamento Skyline Valley

Fallout 76, sviluppato e pubblicato da Bethesda Softworks, quest’oggi accoglie Skyline Valley, la nuova espansione dedicata al mondo della Zona Contaminata, raccontata nella nuova serie televisiva Amazon Prime Video. Skyline Valley è la prima espansione della mappa e porta l’avventura verso sud nella nuova regione di Shenandoah. I giocatori indagheranno sulla causa di una tempesta elettrica che incombe nel cielo e sveleranno il mistero del Vault 63, dove incontreranno gli abitanti e scopriranno un nuovo e folgorante tipo di ghoul, il Perduto.

In questa espansione, i giocatori incontreranno un nuovo tipo di nemico, un ghoul sovraccaricato con armi e armature elettriche, e sveleranno la sua misteriosa origine. Dall’inseguire le tempeste in Passatempi pericolosi, il nuovo evento pubblico, all’affrontare un nuovo boss della regione, il golia della Tempesta, ci sono molte cose da fare e altrettante storie da scoprire in Fallout 76: Skyline Valley.