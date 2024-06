Baten Kaitos I & II HD Remaster arriva oggi su Steam

Dopo essere stato pubblicato l’anno scorso su Switch, Baten Kaitos I & II HD Remaster è ora disponibile su PC tramite Steam.

La raccolta include i due videogiochi per GameCube opportunamente rimasterizzati. È quindi possibile recuperare sia Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean che Baten Kaitos Origins con una grafica migliorata e nuove caratteristiche, tra cui una funzione di autosalvataggio e le modalità Nuova Partita + e Nuova Partita -. Inoltre vi è la possibilità di regolare la velocità del gioco ed è presente una modalità senza combattimenti.

La raccolta è disponibile su Steam nell’edizione Month-1, che include alcuni contenuti extra, come documenti relativi a sviluppo, bozzetti concettuali e progettazione dei personaggi. Questa versione sarà disponibile fino al 17 luglio 2024. Dopo tale data, sarà acquistabile la versione Standard del gioco.