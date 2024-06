Life by You è stato cancellato da Paradox

Brutte notizie per chi sperava in un’alternativa a The Sims: il simulatore di vita Life by You è stato cancellato. Ne ha dato notizia Mattias Lilja di Paradox Interactive in un messaggio pubblicato sul forum ufficiale della società.

“Life by You è stato in lavorazione per molto tempo e siamo stati molto entusiasti del potenziale di questo gioco. La nostra speranza è sempre stata quella di lasciare un segno in questo genere nuovo ed emozionante per noi. Per questo motivo abbiamo deciso di rinviarlo due volte, per dare allo studio e al gioco la possibilità di realizzare appieno il potenziale. A ogni ritardo abbiamo assistito a miglioramenti incrementali che, col senno di poi, ci hanno portato a concentrarci sui dettagli piuttosto che sul quadro generale,” dichiara Mattias Lilja.

Appena il mese scorso abbiamo assistito all’ultimo rinvio a data da destinarsi, proprio a pochi giorni dalla data di lancio in Accesso Anticipato prevista. Tramite Lilja, Paradox spiega che il tempo aggiuntivo non avrebbe giovato al progetto giacché ogni nuova versione non sarebbe mai stata soddisfacente.

Annunciato nel 2023, Life by You è stato in sviluppo presso Paradox Tectonic, uno studio di sviluppo interno fondato nel 2019 e guidato da Rod Humble, che in passato lavorò a Second Life e alla serie di The Sims.

AGGIORNAMENTO: Paradox ha confermato la chiusura di Paradox Tectonic, che prima della cancellazione del progetto impiegava 24 dipendenti. “Si tratta di una notizia difficile e drastica per i nostri colleghi di Tectonic, che hanno lavorato duramente alla versione Early Access di Life by You. Purtroppo, con la cancellazione del loro unico progetto, dobbiamo prendere la difficile decisione di chiudere lo studio. Siamo profondamente grati per il loro duro lavoro nel tentativo di portare Paradox a esplorare un nuovo genere“, ha dichiarato Fredrik Wester, CEO di Paradox Interactive. Il testo della notizia è stato modificato per rispecchiare questo aggiornamento.