Annunciato Ace Attorney Investigations Collection per PC e console

Capcom ha annunciato Ace Attorney Investigations Collection, la raccolta di spin-off pubblicati originariamente su Nintendo DS e ora in arrivo sulle principali console moderne.

Questa collection includerà sia Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth che Ace Attorney Investigations 2: Prosecutor’s Gambit, quest’ultimo per la prima volta disponibile in Occidente dopo essere stato relegato per anni al solo Giappone. In Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth, i giocatori vestono i panni di Edgeworth mentre mette alla prova la sua abilità investigativa, determinato a rivelare la verità a qualunque costo. In Ace Attorney Investigations 2: Prosecutor’s Gambit, i giocatori devono prepararsi a una sfida ancora più grande: Edgeworth dovrà affrontare nuovi nemici e lottare per il suo diritto di rimanere procuratore. Nel corso di questi casi, i giocatori impareranno anche a trovare incongruenze nelle dichiarazioni dei testimoni, a mettere insieme le prove pezzo per pezzo e a scoprire informazioni nascoste in Logic Chess.

La raccolta presenterà nuove immagini in HD create dal character designer originale della serie, animazioni dei personaggi più fluide ed espressioni facciali migliorate con la possibilità di passare dagli sprite nuovi a quelli classici. Inoltre alcuni brani della colonna sonora sono stati riarrangiati, mentre verrà inclusa una Gallery Mode con illustrazioni, animazioni dei personaggi, riconoscimenti e colonne sonore, tra cui schizzi, arte promozionale e tutte le 106 tracce di sottofondo del gioco.

Ace Attorney Investigations Collection sarà disponibile dal 6 settembre su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.