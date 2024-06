Riven è in arrivo su PC a breve

Sviluppato e pubblicato da Cyan Worlds, il remake di Riven arriverà su PC (Steam) e per i sistemi VR il prossimo 25 giugno 2024. Il titolo, ricostruito da zero in Unreal Engine 5, è l’opera intimista che trasporta i giocatori in un mondo misterioso. Al suo interno, il giocatore scoprirà una storia di intrighi, tradimenti e una civiltà sull’orlo del collasso, risolvendo intricati enigmi per svelare i segreti di Riven.

Riven porta in un viaggio attraverso fitte giungle, caverne maestose e strutture monolitiche. Permetterà di esplorare un mondo piegato ai capricci di un uomo che si considera un dio e dove ogni angolo, immergendo il giocatore in un’avventura ultraterrena.