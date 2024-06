Minecraft: la versione nativa per PS5 è disponibile in beta

Mojang ha pubblicato una versione beta di Minecraft in formato nativo per PS5 in vista della pubblicazione della versione definitiva.

Questa versione è accessibile da tutti i possessori dell’edizione PS4 di Minecraft dotati di una console PS5. Per accedervi basta selezionare la versione di “Anteprima” nelle impostazioni del gioco su PS5, come spiegato dagli stessi sviluppatori tramite un post sul sito ufficiale. Il team precisa che tale versione beta potrebbe includere diversi bug, per questo invita i giocatori a inviare delle segnalazioni direttamente agli sviluppatori in caso si imbattano in problemi vari.

Per quanto riguarda la data di lancio della versione completa per PS5 di Minecraft, invece, non si hanno ancora notizie definitive.