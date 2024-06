The Riftbreaker: disponibile il DLC Heart of the Swamp

A distanza di quasi tre anni dall’uscita di The Riftbreaker (qui la nostra recensione), ecco che EXOR Studios pubblica l’ultimo DLC intitolato Heart of the Swamp.

Questo contenuto aggiuntivo porta Ashley e Mr. Riggs alla scoperta del Pantano fungino, un ecosistema florido e variegato che prospera attorno al Grande albero fungino. Tuttavia l’equilibrio di questo bioma è minacciato dalla presenza di specie parassitiche che stanno seminando distruzione. Sarà compito di Ashley ristabilire l’equilibrio nel Pantano fungino.

Heart of the Swamp introduce un nuovo bioma, metodi di costruzione avanzati, nuovi edifici (tra cui torri di difesa inedite), ulteriori tecnologie da ricercare e molto altro ancora.

The Riftbreaker: Heart of the Swamp è già disponibile su PC tramite Steam, GOG ed Epic Games Store al prezzo di € 9,99.