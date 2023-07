Morto Emile Morel, creative director di Beyond Good and Evil 2

Purtroppo dobbiamo riportare la notizia della scomparsa di Emile Morel, il creative director di Beyond Good and Evil 2, che ci lascia all’età di soli 40 anni. La morte del game designer è stata segnalata da alcuni suoi colleghi su LinkedIn.

Da oltre 14 anni in Ubisoft Montpellier, Emile Morel ha partecipato allo sviluppo di vari videogiochi realizzati dallo studio francese: tra questi citiamo Rayman Legends e Rayman Fiesta Run. Prima di entrare nell’organico di Ubisoft, Morel è stato un designer in Eden Games, dove ha lavorato a Test Drive Unlimited e al reboot di Alone in the Dark.

Emil Morel aveva preso le redini creative di Beyond Good and Evil 2 dallo scorso febbraio, dopo la fuoriuscita dal progetto del precedente creative director Jean-Marc Geffroy.